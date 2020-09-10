Boluspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'a 1+1 yıllık opsiyonla kiralandı. 19 yaşındaki futbolcu bu sürede başka bir kulübe satılırsa Boluspor satıştan yüzde 15 pay alacak.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIM

Sosyal medya hesabından Boluspor forması ile fotoğraf paylaşan Muhammed Gümüşkaya, "11 yaşındayken kapıdan içeri adımımı attığım kulübüm Fenerbahçe'den 1+1 yıllığına kiralık olarak ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonra yeni kulübüm Boluspor'un başarısı için mücadele edeceğim. Bu yolda en büyük yol göstericim, yine kulübümde edindiğim deneyimlerim olacak. Büyük Boluspor camiasının hedefleri doğrultusunda elimden geleni yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.