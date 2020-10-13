Boluspor, Narven Termal Kasaba'da stres attı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Narven Termal Kasaba'da düzenlenen 'Survive' etkinliğinde keyifli anlar yaşadı.

TFF 1. Lig takımı Boluspor, ilin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba'da düzenlenen etkinliklerde ligin stresini atarak keyifli anlar yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip, tesis içerisinde bulunan Pançeta Et Restoran'da öğlen yemeği yedikten sonra Narven Macera Parkı'nda hazırlanan birbirinden zor 6 parkurda mücadele etti. Parkurda oynanan oyunlarda renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte oyuncular hem ligin stresini attı hem de keyifli bir gün geçirdi.

Parkurları başarı ile tamamlayan Boluspor ekibi, etkinliğin sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU