Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Boluspor'da ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Osman Özköylü'nün görevine son verildi.

Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı, System.String[]

Boluspor'da ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Osman Özköylü'nün görevine son verildi.


Boluspor yönetimi, son oynanan Balıkesirspor maçı sonrası taraftarın istifaya davet ettiği Teknik Direktör Osman Özköylü ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda karışıklı anlaşılarak Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - BOLU

Osman Özköylü, Balıkesirspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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