Boluspor-Osmanlıspor maçının ardından - Son Dakika
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Boluspor-Osmanlıspor maçının ardından

33 dakika önce

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Boluspor'un yardımcı teknik direktörü Fatih Çardak, "Bu maçın telafisini yapmaya çalışacağız." dedi.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Boluspor'un yardımcı teknik direktörü Fatih Çardak, "Bu maçın telafisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Çardak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor camiası adına talihsizliklerin ve tatsızlıkların devam ettiği bir sezon yaşadıklarını belirtti.

Devre arası kampında, çok güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çardak, "Bu maçta beklentilerimiz çok fazlaydı. Takıma yeni katılan oyuncularla beraber lige güçlü bir şekilde başlamak tek arzumuzdu. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Oyuncularımızın adaptasyon sıkıntısı oldu." şeklinde konuştu.

Çardak, futbolun yüzde 50 şans ve yüzde 50 yetenek işi olduğuna işaret ederek, "Şansızlık bizim yanımızda hala devam etmekte. Ama biz güçlü insanlarız, güçlü bir ekibiz. Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber bu maçı unutup, önümüzdeki maç olan Adana Demirspor maçına çok yüksek bir enerji ve yüksek bir konsantrasyonla takımımızın motivasyonunu yukarıya çekerek, kaliteli çalışmalarla bu maçın telafisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Osmanlıspor Futbol Kulübü cephesi

Osmanlıspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise Boluspor'un yeni oyuncularının, oyuna yansıyacak olan reaksiyonlarını tahmin edemediklerini belirterek, bu oyunculara o reaksiyonları verdirmediklerini belirtti.

Oyuncularının iyi bir oyun sergilediğini anlatan Taşdemir, "Özellikle taktik ve disipline çok bağlı kaldılar. Bunun da semeresini aldılar. İkinci yarıya galibiyetle başlamak güzel. Özellikle aynı puanla olduğunuz rakibiniz karşısında. Ligin zorluğu bundan sonra başlıyor diyebilirim." dedi.

Boluspor-Osmanlıspor maçının ardından

Osmanlıspor, Boluspor, Çardak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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