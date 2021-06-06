Boluspor, Reha Kemal Erginer ile yola devam edecek

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, mevcut teknik direktör Reha Kemal Erginer ile 1+3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Erginer'in, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat'ın da katıldığı törende 1+3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktör Reha Kemal Erginer'e yeniden hoş geldin diyor, kulübümüz armasıyla başarılı bir sezon diliyoruz." temennisinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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