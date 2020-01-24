Boluspor taraftarla kavga eden futbolcunun sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor taraftarla kavga eden futbolcunun sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor

Boluspor taraftarla kavga eden futbolcunun sözleşmesini feshetti

6 saat önce

Boluspor, Osmanlıspor maçının sonunda taraftarlarla kavga eden Hakan Arslan'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Boluspor taraftarla kavga eden futbolcunun sözleşmesini feshetti, System.String[]

Boluspor, Osmanlıspor maçının sonunda taraftarlarla kavga eden Hakan Arslan'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.


TFF 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor'a 2-0 yenilen Boluspor'da, karşılaşmanın sonunda kırmızı-beyazlıların futbolcusu Hakan Arslan kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartışma yaşadı. Yaşanan olayın ardından Boluspor yönetimi, oyuncu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. - BOLU

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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