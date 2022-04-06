SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Başkan istifamı kabul etmedi - Son Dakika
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SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Başkan istifamı kabul etmedi

06.04.2022 15:40

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, son oynanan Manisaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifasını istediğini ancak başkan Abdullah Abat'ın kabul etmediğini söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, son oynanan Manisaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifasını istediğini ancak başkan Abdullah Abat'ın kabul etmediğini söyledi. Erginer, "Başkanımız kabul ederse görevi bırakacağımı söyledim. Başkanımızla daha sonra konuştuk. Başkanımız da kabul etmedi benim bu isteğimi" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor'da ligin son haftalarında arka arkaya alınan mağlubiyetler moralleri bozdu. Ligin 30'uncu haftasında kendi evinde oynadığı Manisa FK maçından da puansız ayrılan kırmızılar, 31'inci haftada deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor'dan 3 puan alarak düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor.

Bandırmaspor hazırlıklarını sürdüren Boluspor'da teknik direktör Reha Erginer, antrenman öncesinde kulüp tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi. Erginer, son 5 maçtaki gidişattan memnun olmadığını ifaderek, "Geçen hafta oynadığımız oyundaki verdiğimiz görüntü beni çok sıktı. Maçtan sonra oyuncularımızla soyunma odasında konuştum. Bu gidişatı, 5 maçlık periyodu ve maç özelindeki beni sıkan şeyleri. Başkanla da konuşacağımı söyledim onlara. Başkanımız kabul ederse görevi bırakacağımı söyledim. Başkanımızla daha sonra konuştuk. Başkanımız da kabul etmedi benim bu isteğimi. Bir şeylerin değişmesi gerektiğiyle ilgili bir düşüncem oldu benim. Ama oyuncularım da mesela maçtan sonra tesiste yanıma geldiler, onlarla konuştuk. Onların benim bu kararıma gösterdikleri bu duruş, tepki... Çok baskı yaptılar görevi bırakmamam için. Ben de o gösterdikleri duruşu sahada görmek istiyorum. Onlar da böyle bir oyun oynamayacaklarını söylediler. Bizim temel amacımız Boluspor'un başarısı. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BU KÖTÜ GİDİŞATTA HERKESİN PAYI VAR"

Kötü gidişatta herkesin payı olduğunu anlatan Erginer, tekrar takım bütünlüğü sağlayacaklarını belirterek, "Bundan 5 maç önce play-off hesapları yapıyorduk. Şu oynadığımız 5 maça göre daha zor bir 5 maçlık periyot oynamıştık. Ben oyuncularıma her zaman söylüyorum. Bu ligde her maç çok zor. Fikstürün kağıt üzerinde kolayı ya da zoru yoktur. Biz kendi oyunumuzu oynadığımızda, yenemeyeceğimiz takım yok. Ama Manisa maçındaki oyunla da kimseyi yenemeyiz. Dolayısıyla bizi korkutan bir maç yok. Bizi korkutan kendi oyunumuzu sahaya yansıtamamamız. Biz tekrar takım bütünlüğünü sağlayacağız. Bu haftadan itibaren sahaya yansıtacağız. Ben kendim bir sorumluluk almak istedim, onlar da bu sorumluluğa ortak oldular. Tabii ki bu bir takım işi. Bu kötü gidişatta herkesin payı var. Herkesin de bu paydan üstüne düşeni alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Başkan istifamı kabul etmedi
SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Başkan istifamı kabul etmedi
SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Başkan istifamı kabul etmedi
SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Başkan istifamı kabul etmedi
SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Başkan istifamı kabul etmedi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer: Başkan istifamı kabul etmedi - Son Dakika


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