Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Ligi inşallah istediğimiz yerde bitireceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: 'Ligi inşallah istediğimiz yerde bitireceğiz' - Son Dakika Spor

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Ligi inşallah istediğimiz yerde bitireceğiz"

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, sezonu istedikleri noktada tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül:

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, sezonu istedikleri noktada tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Gül, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve gelmesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirip, hedeflerini aktardı.

Anlaşma sağlamalarının ardından 29 Şubat tarihinde Bolu'ya geldiklerini anımsatan Gül, "11 günde 3 tane maç oynadık. Kısa bir süremiz vardı. Çok fazla pratik yapma şansımız olmadı. Maçların yorgunluğu üst üste bindi. Çok kısa aralıklarla maç oynandığı için fiziksel bazı sıkıntılar yaşadık. Onları aşmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki Bursaspor karşılaşmasından sonra daha geniş bir süremiz olacak. Bu süreyi devam eden maçlar için daha iyi değerlendireceğiz." diye konuştu.

Gül, son oynadıkları ve 2-1 galip geldikleri Adanaspor maçını değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Adanaspor maçında kesinlikle iyi oynayıp, skor üretmemiz gerekiyordu. Rakibin hangi düşünceyle geldiğinin farkındaydık. Hazırlığımızı da tamamıyla kazanma üzerine yapmıştık. Pozisyon üretmemiz, oyunun hücum tarafını iyi ayarlamamız gerekiyordu. Oyun içinde 2-3 tane sistem değişikliği yaptık çünkü rakibi açmanız gerekiyor. Bazen oyuncu değişikliği ile bunu yapamıyorsunuz. Sistem değiştirmeniz gerekiyor. Nihayetinde de pozisyon bulduk ve 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandık. Bu bizim için çok önemliydi."

"Başa başa gidiyoruz"

Boluspor'da 2 maç kazandıklarını hatırlatan Gül, bir çıkış yakaladıklarını vurguladı.

Ligin henüz bitmediğini ve önlerinde 7 maç bulunduğunu aktaran Gül, "Rakiplerimizle aramızdaki puan farkı çok değil. Başa baş gidiyoruz. O yüzden kesinlikle ciddiyeti elden bırakmıyoruz. Bugüne kadar nasıl geldiysek, aynı şekilde ilerlememiz lazım. Ligi inşallah istediğimiz yerde bitireceğiz. Bundan şüphemiz yok." diye konuştu.

Gül, 14 Mart Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacakları maçla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bursaspor kaşılaşması, oynadığımız 3 maça göre biraz daha farklı olacak. Şampiyonluk hedefi olan bir takım. Köklü bir camia. Onların da kendilerine göre beklentileri var. Karşımızda dirençli bir takım olacaktır. Çünkü ligin son periyoduna geldik. Onlar için skordan daha öte bir şey yok. Biz de bunun bilincinde olacağız. Doğru plan ve oyun hazırlığı ile inşallah oradan istediğimiz skoru alacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Boluspor, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
22:02 P. Karşıyaka, Avrupa'da yarı finalde
21:59 Kiev Basket: 88-67
21:59 Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
21:58 Güreşe koronavirüs engeli
21:56 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:07:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Ligi inşallah istediğimiz yerde bitireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]