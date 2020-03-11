TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, sezonu istedikleri noktada tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Gül, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve gelmesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirip, hedeflerini aktardı.

Anlaşma sağlamalarının ardından 29 Şubat tarihinde Bolu'ya geldiklerini anımsatan Gül, "11 günde 3 tane maç oynadık. Kısa bir süremiz vardı. Çok fazla pratik yapma şansımız olmadı. Maçların yorgunluğu üst üste bindi. Çok kısa aralıklarla maç oynandığı için fiziksel bazı sıkıntılar yaşadık. Onları aşmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki Bursaspor karşılaşmasından sonra daha geniş bir süremiz olacak. Bu süreyi devam eden maçlar için daha iyi değerlendireceğiz." diye konuştu.

Gül, son oynadıkları ve 2-1 galip geldikleri Adanaspor maçını değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Adanaspor maçında kesinlikle iyi oynayıp, skor üretmemiz gerekiyordu. Rakibin hangi düşünceyle geldiğinin farkındaydık. Hazırlığımızı da tamamıyla kazanma üzerine yapmıştık. Pozisyon üretmemiz, oyunun hücum tarafını iyi ayarlamamız gerekiyordu. Oyun içinde 2-3 tane sistem değişikliği yaptık çünkü rakibi açmanız gerekiyor. Bazen oyuncu değişikliği ile bunu yapamıyorsunuz. Sistem değiştirmeniz gerekiyor. Nihayetinde de pozisyon bulduk ve 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandık. Bu bizim için çok önemliydi."

"Başa başa gidiyoruz"

Boluspor'da 2 maç kazandıklarını hatırlatan Gül, bir çıkış yakaladıklarını vurguladı.

Ligin henüz bitmediğini ve önlerinde 7 maç bulunduğunu aktaran Gül, "Rakiplerimizle aramızdaki puan farkı çok değil. Başa baş gidiyoruz. O yüzden kesinlikle ciddiyeti elden bırakmıyoruz. Bugüne kadar nasıl geldiysek, aynı şekilde ilerlememiz lazım. Ligi inşallah istediğimiz yerde bitireceğiz. Bundan şüphemiz yok." diye konuştu.

Gül, 14 Mart Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacakları maçla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bursaspor kaşılaşması, oynadığımız 3 maça göre biraz daha farklı olacak. Şampiyonluk hedefi olan bir takım. Köklü bir camia. Onların da kendilerine göre beklentileri var. Karşımızda dirençli bir takım olacaktır. Çünkü ligin son periyoduna geldik. Onlar için skordan daha öte bir şey yok. Biz de bunun bilincinde olacağız. Doğru plan ve oyun hazırlığı ile inşallah oradan istediğimiz skoru alacağız."