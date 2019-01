Boluspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

STAT: AtatürkHAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Muhammet Yumak (xxx)BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Mamadou Diarra (xxx), Ümit (xxx), Burak (xxx), Hayrullah (xxxx),Umut (xxx), Bilal Sebaihi (xx)(Dk. 68 Yusuf Emre xx), Guido Koçer (xx), Akabueze (xxx)(Dk. 68 Burak Asan xx), Mustafa Durak (xxxx), Özgür Can (xxx)(Dk. 78 Batuhan xx)TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan (x)- Onur Alsu (xxx), Idrisse Diarra (xx), Hebat Alan (xx), Ömer Faruk (xx), Kadir (xx), Salih (xx), Erhan (x)(Dk. 46 Eren xx), Murathan (x)(Dk. 71 Enes x), İzzet (x)(Dk. 86 Ahmet Can x), Laminne Diarra (xx)GOLLER: Dk. 11 Mustafa Durak, Dk. 17 Özgür Can, Dk. 90+2 Batuhan ( Boluspor SARI KARTLAR: Idrisse Diarra ( Elazığspor Spor Toto 1'inci Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-0 mağlup etti.11'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Durak'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-017'nci dakikada Boluspor'un ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşu Guido'nun vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Özgür Can'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-085'inci dakikada ceza sahası içine atılan derinlemesine pasta hareketlenen Guido Koçer, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Koçer'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşu dışarı çıktı.90+2'nci dakikada ceza sahası içinde Guido Koçer'in pasına gelişine vuran Batuhan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0- Bolu