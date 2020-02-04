Boluspor, TFF ve MHK'ya isyan etti - Son Dakika
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Boluspor, TFF ve MHK'ya isyan etti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz hafta oynadıkları BB. Erzurumspor karşılaşmasında hakem Sarper Barış Saka'nın rakip takım lehine verdiği penaltıya isyan ederek, "Türk futbolu artık masada oynanmamalı" dedi.

Boluspor, TFF ve MHK'ya isyan etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz hafta oynadıkları BB. Erzurumspor karşılaşmasında hakem Sarper Barış Saka'nın rakip takım lehine verdiği penaltıya isyan ederek, "Türk futbolu artık masada oynanmamalı" dedi.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz hafta kendi evinde BB. Erzurumspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Boluspor'un golüyle yenik duruma düşen Erzurumspor, hakem Sarper Barış Saka'nın 41. dakikada Erzurumspor lehine verdiği penaltıda beraberliği sağladı. Maç boyunca başka bir gol olmayan karşılaşma iki takımın beraberliği ile sonuçlandı.


Teknik direktör değişikliği ve yaptığı transferlerle bir türlü istediği sonuçları alamayan ve düşme hattında bulunan Boluspor, son karşılaşmada ortaya çıkan skorun hakem hatası olduğunu düşünerek Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerini hedef alan bir açıklama yaptı.


"Maçın gidişatını uydurma penaltıyla değiştirdi"


Erzurumspor karşılaşmasında hakem Saka'nın verdiği penaltı ile maçın gidişatını değiştirdiği ifade edilen açıklamada, "Erzurumspor ile oynadığımız maç bir kez daha bazı gerçekleri ortaya koymuştur. Bir hafta önce Hatayspor-Menemenspor maçında uydurma penaltı vererek sonuca direk etki eden hakem Sarper Barış Saka, ne hikmetse Boluspor-Erzurumspor maçına atandı. ve maçın gidişatını malum şekilde uydurma penaltı ile değiştirdi. Bu iki maça bakıldığında, Sarper Barış Saka'nın eyyam yaptığı net bir şekilde ortadadır. Bunun aksini düşünen de Türk futboluna zarar veren çarpık sistemin bir parçasıdır" denildi.


"Biz de mi çarpık sistemin parçası olmalıyız?"


Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine ve MHK üyelerine de sorular yöneltilerek, "Bir önceki hafta bir takımın kaderi ile oynayan Hakem, neden bizim maçımıza atanmıştır?, Maçtan önce, Erzurum medyası ve Erzurumspor Yönetiminin hakemlere yönelik oluşturduğu baskının bu hakem atamasında rolü var mıdır?, "Boluspor Kulübü olarak, düşme potasından çıkmak için gösterdiğimiz azim ve çabayı sadece sahada oynadığımız futbol ile gösterdiğimiz için hata mı yapıyoruz? Hakkımızı korumak için illa bizde mi çarpık sistemin bir parçası olmalıyız?, "Bu çarpık sistem; Spor Toto 1.Lig'den Süper Lige çıkacak, Play-Off'lara kalacak ve küme düşecek takımları önceden belirleyip, bu senaryoya göre mi maçların sonuçlarını belirliyor? Keza görüntü bunu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.


Kulüpten yapılan açıklamanın sonunda ise, şu ifadelere yer verildi:


"Boluspor Kulübü olarak Türk futbolundaki bu çarpık yapının yazdığı senaryoları artık yırtmak istiyoruz. Bizim gibi 'temiz futbol' isteyen birçok kulübünde aynı duygulara sahip olduğunu biliyoruz. Türk futbolu artık masada oynanmamalı. Boluspor Kulübü olarak artık hakkımızı kimseye yedirmemek için isyanımızı daha yüksek sesle dile getireceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Futbolu masada oynayanları, Boluspor olarak sahada oynadığımız futbol ile yeneceğiz." - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
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