Son Dakika Haberleri: Boluspor Tur Atladı

Boluspor Tur Atladı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçtan 5-1'lik galibiyet ile ayrılan Boluspor, alınan bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükselmiş oldu.

KÜNYE

Stat: Van Atatürk Hakemler: Ramazan Keleş xx, Bahtiyar Birinci xx, Anıl Usta xx Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Soner Birinci xx, Cemal Doğu xx, Emre Toptan xx, Serdar Cansu xx, Ahmet Şahbaz x, Burçak Özkanca x, Şerif Doğan x (Mesut Saray dk. 70 x), Barış Sağır xx, Sedat Komi xx (Şiyar Sayyiğit dk. 90 ?), Çağrı Tekin x (Tahir Kurtuluş dk. 44 xx)

Yedekler: Kadir Kahvecioğlu, Mutlu İlengöz, İsmail Güner, Yakup Demir Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Mamadou Diarra xx, İsmail Haktan Odabaşı xx, Bilal Sebahi xxx, İshak Çakmak xx, Mutlu Güler xx (Guido Koçer dk. 80 x), Batuhan Altıntaş xx, Yusuf Emre Gültekin xxx (Akabueze dk. 70 xx), Ümit Kurt xx, Mustafa Durak xx (Hayrullah Bilazer dk. 59 xx), Abdurrahman Çağlar xx Yedekler: Sabri Can, Özgür Can Özcan, Daniel Svetoslavov Dimov Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar Goller: Cemal Doğu (dk. 4) Tahir Kurtuluş (dk. 78) (Van Büyükşehir Belediyespor), Bilal Sebahi (dk. 2), Yusuf Emre Gültekin (dk. 65) (Boluspor) Sarı Kartlar: Sedat Komi, Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor), Akabueze (Boluspor)

(Atilla İdiz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:46 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Büyükşehir Belediyespor, Van, Boluspor, Spor
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