Boluspor Tur Atladı

Ziraat Türkiye Kupası
5. Tur rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor
, sahasında karşılaştığı Boluspor
ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçtan 5-1'lik galibiyet ile ayrılan Boluspor, alınan bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası
'nda Son 16 Turu'na yükselmiş oldu.
KÜNYE
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş
xx, Bahtiyar Birinci
xx, Anıl Usta xx Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Soner Birinci xx, Cemal Doğu xx, Emre Toptan xx, Serdar Cansu xx, Ahmet Şahbaz
x, Burçak Özkanca x, Şerif Doğan x (Mesut Saray
dk. 70 x), Barış Sağır xx, Sedat Komi xx (Şiyar Sayyiğit dk. 90 ?), Çağrı Tekin
x (Tahir Kurtuluş dk. 44 xx)
Yedekler: Kadir Kahvecioğlu, Mutlu İlengöz, İsmail Güner
, Yakup Demir
Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Mamadou Diarra xx, İsmail Haktan
Odabaşı xx, Bilal Sebahi xxx, İshak Çakmak
xx, Mutlu Güler xx (Guido Koçer dk. 80 x), Batuhan Altıntaş
xx, Yusuf Emre Gültekin
xxx (Akabueze dk. 70 xx), Ümit Kurt
xx, Mustafa Durak
xx (Hayrullah Bilazer dk. 59 xx), Abdurrahman Çağlar xx Yedekler: Sabri Can, Özgür Can Özcan
, Daniel Svetoslavov Dimov Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Cemal Doğu (dk. 4) Tahir Kurtuluş (dk. 78) (Van Büyükşehir Belediyespor), Bilal Sebahi (dk. 2), Yusuf Emre
Gültekin (dk. 65) (Boluspor) Sarı Kartlar: Sedat Komi, Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor), Akabueze (Boluspor)
(Atilla İdiz/İHA)