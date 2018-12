Boluspor'un İlk Yarı Karnesinde "Kırık" Var - Bolu

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Boluspor , Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında art arda 9 maçta yenilgi yüzü görmemesine rağmen son haftalarda istediği puanları toplayamayarak devreyi 7. sırada kapattı.Ligin ilk 9 haftasında maç kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, 10. haftada kendi sahasında Gençlerbirliği 'ne 1-0 mağlup olarak yenilgiyle tanıştı.Deplasmanda oynadığı 9 maçın 6'sını kazanarak, dış sahada en başarılı takımlar arasında yer alan Bolu ekibi, sahasında aynı istikrarı gösteremedi.Ligde 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Boluspor, devreyi 28 puanla 7. sırada tamamladı.Bolu ekibinde ilk yarıda en golcü isim 5 golle Chukwuma Emmanuel Akabueze olurken, Guido Koçer 4, Özgür Can Özcan ve Ümit Kurt üçer, Melih Okutan ve Mustafa Durak ikişer, Umut Gündoğan da 1 gol kaydetti.Ligin ilk yarısında takımda en fazla süre alan oyuncu ise 17 maç, bin 530 dakika ile Gökhan Değirmenci oldu.Transfer görüşmelerinin başladığı kırmızı-beyazlı ekipte, kadronun 3 transferle güçlendirilmesi planlanıyor.Yönetim kurulunun 10 Aralık 'taki haftalık olağan toplantısında, teknik direktör Sait Karafırtınalar 'ın raporu doğrultusunda profesyonel futbol takımı oyuncularından Uğur Akdemir ve Franck Etoundi'nin kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti."Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız"Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın lige iyi başladığını, sonraki süreçte hakem hataları ve sakatlıklar gibi nedenlerle istedikleri sonuçları alamayarak devreyi kapattıklarını söyledi.Çarıkcı, 6-7 karşılaşmadan istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirerek, "Beklemediğimiz 6-7 maç geçti. Tabii futbolda bunlar oluyor. Diğer kulüpler de maddi sıkıntılar yaşıyor. Her türlü imkanı sağlamamıza rağmen son 7 maçta çok başarılı olamadık." diye konuştu.Geçmişi konuşmanın bir faydasının olmadığını belirten Çarıkcı, "Devre arasında kampa gidilecek. Sakatlık nedeniyle hazır olmayan futbolcularımız, bu 20 günde inşallah en iyi şekilde takım idmanı yaparak, başta kupadaki Galatasaray maçıyla tekrar devreye gireceğiz." dedi.Son haftalarda bazı oyuncuların sakatlıklarına rağmen maça çıktıklarını anlatan Çarıkcı, bunu kimsenin bilmediğini, birçok futbolcunun özveri gösterdiğini kaydetti.Takımdan giden futbolcuların olduğuna işaret Necip Çarıkcı, "Devre arasında 3 futbolcu transfer etmeyi düşünüyoruz. İnşallah ara transferi de bu şekilde noktalayarak, biraz daha diri, biraz daha alternatifi bol takımla devreye başlayacağız. İddiamızdan uzaklaşmış değiliz. Üç puanlı sistemde her şey olabilir. Bunun için de aynı moral ve azimle takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.