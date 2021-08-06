Boluspor'un kampı sona erdi

Bolu ekibi, ligin ilk maçında 14 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına ise 9 Ağustos'ta başlayacak.

Kırmızı beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karaçayır Mahallesi 'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer gözetiminde antrenman yaptı.

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