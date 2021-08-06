TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla tamamladı.
Kırmızı beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer gözetiminde antrenman yaptı.
Bolu ekibi, ligin ilk maçında 14 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına ise 9 Ağustos'ta başlayacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2 Temmuz'da kampa giren Boluspor'un ikinci etap çalışmaları, verilen aranın ardından 22 Temmuz'da başlamıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Boluspor'un kampı sona erdi - Son Dakika Spor