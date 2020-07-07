Boluspor'un ligde kalma mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

Boluspor'un ligde kalma mücadelesi devam ediyor

Gelecek sezon da yollarına TFF 1. Lig'de devam etmek istediklerini söyleyen Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Son haftaya kalmak istemiyorum.

Gelecek sezon da yollarına TFF 1. Lig'de devam etmek istediklerini söyleyen Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Son haftaya kalmak istemiyorum. Bu hafta bu işi noktalamak istiyoruz" dedi.

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TFF 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Boluspor, hafta sonu evinde Akhisarspor ile karşılaşacak. Ligin 32. haftasında deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçından 3-1 mağlup ayrılan ve puan tablosunda 15. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekibin hedefi Akhisar karşısında mutlak 3 puan.


"2 maçı alıp ligde kalmak istiyoruz"


Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, takımı ligde bırakmak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Aslında sezona kötü başladık. Bu sene zor günler geçirdik. Geçiriyoruz da. Geçen hafta Hatayspor'u yendik. Bu hafta en az 1 puan beklediğimiz Karagümrük maçını maalesef kaybettik. 1 puan bile bizim için az görülürken, maçtan 1 puan da alamadık. Son 2 maçımız var. Tabii ki düşme sürecimiz şu an devam ediyor. Bu iki haftada özellikle teknik heyetime ve futbolcularıma çok güveniyorum çünkü iyi bir takım olduk. 2 maçı alıp ligde kalmak istiyoruz. O anlamda da hem taraftarımız hem de halkımız rahat olsun. Bu kötü günleri 2 haftada aşacağız ve takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım" şeklinde konuştu.


"Bu hafta noktalamak istiyoruz"


Son haftaya bırakmadan kümede kalmayı bu hafta garantilemek istediklerini dile getiren Çarıkcı, "Öncelikle hedef son 2 maçımız. Belki bu hafta Boluspor'un kaderi belli olacak. Onun için bu hafta gözümüz kulağımız İstanbulspor - Osmanlıspor maçında olacak. Bir de Boluspor - Akhisarspor maçımız var. Son haftaya kalmak istemiyorum. İnşallah bu hafta bu işi çözmek istiyorum. Bu hafta bu işi noktalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor'un ligde kalma mücadelesi devam ediyor - Son Dakika Spor
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