Son Dakika Haberleri: Boluspor'un puan kaybına tahammülü yok
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Boluspor'un puan kaybına tahammülü yok

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, 1 Aralık'ta oynayacakları Ekol Göz Menemenspor maçına konsantrasyon sağladıklarını belirterek, artık puan kaybına tahammüllerinin olmadığını bildirdi.

Boluspor'un puan kaybına tahammülü yok, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, 1 Aralık'ta oynayacakları Ekol Göz Menemenspor maçına konsantrasyon sağladıklarını belirterek, artık puan kaybına tahammüllerinin olmadığını bildirdi.

Özköylü, Karaçayır Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Altınordu maçına ilişkin değerlendirmede bulunarak, hakemin verdiği kararların birçok tartışmaya sebep olduğunu savundu.

Maçın gidişatına etki eden kararların önemine işaret eden Özköylü, "Bunlara hakemlerin dikkat etmesi lazım." dedi.

Özköylü, sahalarında Ekol Göz Menemespor ile oynayacakları maça odaklandıklarını dile getirerek, "Bütün konsantrasyonumuzu pazar günü oynayacağımız Menemenspor maçına vereceğiz çünkü artık puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Karşımızda son haftaların formda takımlarından biri var. Kendi sahamızda iyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz zaman her takımı yenebilecek kapasitede ve potansiyelde bir takımız." ifadelerini kullandı.

Takımda dört oyuncunun sakatlığının bulunduğunu aktaran Özköylü, "Oyuncularımızın sakatlığı saha içi organizasyonda bize sıkıntı oluşturuyor. Kadro derinliği çok fazla olan bir takım değiliz. Özellikle kilit oyuncuların, takım içindeki önemli oyuncuların olmayışı bizim adımıza mutlaka birtakım sorunlar doğuruyor. Onlar bizim oyun felsefemizde çok önemli yer teşkil eden kişiler. Menemen maçını kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:28 
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