SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden "Savaşı durdurun" çağrısı - Son Dakika
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SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden "Savaşı durdurun" çağrısı

07.04.2022 10:28

SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden "Savaşı durdurun" çağrısıMurat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Rybka, "Annem ve babam Kiev'de yaşıyor.

SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden "Savaşı durdurun" çağrısı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Rybka, "Annem ve babam Kiev'de yaşıyor. Onlarla tabi ki her konuştuğumda annem sürekli ağlıyor. Bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından FIFA'nın ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolculara, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabilme imkanı tanımasıyla birlikte Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı. Beypiliç Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Rybka, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında da değerlendirme yapan Rybka, "Açıkçası bu konu hakkında bir şeyler söylemek çok zor. Şu anda oradaki durum çok tehlikeli ve çok kötü bir durum. Şu anda orada kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Benim sadece söyleyebileceğim şey, oradaki durumun bir an önce bitmesi. Bugün, yarın ya da bir an önce bitsin" ifadesini kullandı.

"ANNEM SÜREKLİ AĞLIYOR"

Rybka, eşi ve çocuklarının kendisi ile birlikte Bolu'ya geldiğini ancak anne ve babasının halen Kiev'de olduğunu söyleyerek, "Annem ve babam Kiev'de yaşıyor. Onlarla tabi ki her konuştuğumda annem sürekli ağlıyor. Şu anda aslında Kiev'deki durum biraz daha iyi gözüküyor. Çünkü Rusya ordusu orada değil şu anda. Başka şehirlere gitmiş durumda. Onlarla iletişimim bu şekilde gelişiyor" diye konuştu.

"BU SAVAŞI DURDURUN"

Açıklamasında Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile yetkililere de seslenen Rybka, "Buradan benim söyleyebileceğim tek şey. Bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin. Sadece bunu söyleyebilirim. Savaşı durduralım" dedi.

SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden Savaşı durdurun çağrısı
SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden Savaşı durdurun çağrısı
SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden Savaşı durdurun çağrısı
SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden Savaşı durdurun çağrısı
SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden Savaşı durdurun çağrısı

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Boluspor, Beypiliç, Bolu, Kiev, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Boluspor'un Ukraynalı kalecisinden 'Savaşı durdurun' çağrısı - Son Dakika


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