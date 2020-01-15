Boluspor üst sıralara çıkmayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor üst sıralara çıkmayı hedefliyor - Son Dakika Spor

Boluspor üst sıralara çıkmayı hedefliyor

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Daha güvenli olacağımız üst sıralara doğru çıkmak ikinci yarıdaki en büyük hedefimiz." dedi.

Boluspor üst sıralara çıkmayı hedefliyor, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Daha güvenli olacağımız üst sıralara doğru çıkmak ikinci yarıdaki en büyük hedefimiz." dedi.

Ligin devre arasında Antalya'da yaptıkları kampın ardından kente dönen Boluspor'un teknik direktörü Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde düzenlediği basın toplantısında, sıkıntı ve problemlerle geçen zor bir ilk yarıyı geride bıraktıklarını, beklentilerinin çok daha farklı yerler olduğunu söyledi.

Özköylü, özellikle ligin 12. haftasından sonra arka arkaya gelen önemli ve ciddi sakatlıkların ve bu oyuncuların uzun süre takımdan ayrı kalmasının, iyi oynadıkları maçlarda bile yaptıkları bireysel hatalardan yedikleri gollerin, şanssızca kaybettikleri maçların ilk yarının olumsuz ve kötü bitmesine sebep olduğunu belirtti.

Transferlere değinen Özköylü, devre arası transferin çok kolay olmadığını, kimse oynamış ve iyi oyuncusunu bırakmadığını, çok önemli oyuncuları takıma kazandırdıklarını ifade etti.

Özköylü, birkaç haftalık süreç içerisinde takıma yeni katılan oyuncularının performansının artması ve sakat oyuncularının da tekrar takıma katılması ile çok kaliteli ve elit bir Boluspor oluşacağını belirterek, "Bu noktada oyuncularımızdan beklentimiz çok fazla olacak. Şu süreçte ligde bulunduğumuz bu durum, mutlaka bizi belirli bir gerginlik ve strese sokacaktır. Hep kazanmak ve puan almak zorunda olduğunuz maçlar oynayacaksınız. Kaybetmeye tahammülümüz yok. Kaybetme kredimiz yok. Mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Kazanarak maçlarımızdan puanlar alarak ilerlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İkinci yarının ilk 5 maçlık periyodunun kendileri açısından çok büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Özköylü, şunları kaydetti:

"İnşallah burayı en mükemmele şekilde geçeriz. İnşallah ikinci yarı Boluspor adına çok önemli bir süreç olacak. Bu süreci güzel bir şekilde geçirip, mümkün olduğu kadar kısa sürece kendimizi rahatlatacağız. Daha güvenli olacağımız üst sıralara doğru çıkmak ikinci yarıdaki en büyük hedefimiz. Bizim asıl hedefimiz ise bu seneyi ligde sağlam bir şekilde tamamlayıp gelecek sene Süper Lig için en büyük adaylardan olan Boluspor takımını kurmaktı. Biz bunu şu an için oluşturduğumuz ve kurduğumuzu düşünüyoruz ama öncelikli olarak bu sezonu sıkıntısız ve başarılı bir şekilde geçirmek istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaçayır Mahallesi, Osman Özköylü, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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