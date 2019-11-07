Son Dakika Haberleri: Boluspor, üst sıraları istiyor
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Boluspor, üst sıraları istiyor

6 saat önce

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hafta sonu karşılaşacakları Bursaspor'u yenerek ligde alt sıralardan uzaklaşarak bir an önce üst sıralara doğru çıkmak istediklerini söyledi.

Boluspor, üst sıraları istiyor, System.String[]

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hafta sonu karşılaşacakları Bursaspor'u yenerek ligde alt sıralardan uzaklaşarak bir an önce üst sıralara doğru çıkmak istediklerini söyledi.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, 11'inci hafta mücadelesinde kendi evinde karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Osman Özköylü, Bursaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Önümüzde oynayacağımız çok zorlu maçlar var. İlki bu hafta Bursaspor ile kendi sahamızda oynayacağımız maç. Çok iyi bir takıma karşı ve şu ana kadar ligde gösterdiği performans ile ligin en başarılı takımlarından birisi Bursaspor var karşımızda. Biz de son haftalardaki toparlanma sürecini devam ettirerek kendi sahamızda oynayacağımız bu maçtan inşallah iyi bir sonuçla güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini ifade eden Özköylü, "Çünkü ligde alınan her galibiyetin çok önemi var. Biz bir an önce alttaki gruptan uzaklaşıp yukarılara doğru yaklaşmak istiyoruz. Oralarda olmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Tabi oynayacağımız Bursaspor maçı bu anlamda bizim adımıza oynayacağımız kritik maçlardan birisi. İnşallah pazar günü seyircimizin de desteği ile kendi sahamızda oynayacağımız maçtan iyi mücadele ile yakalayabileceğimiz yerlerin avantajını, kıymetini iyi hesap ederek iyi bilerek ona göre mücadele ederek iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor" diye konuştu.


Osman Özköylü, Bursaspor, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
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