Son Dakika Haberleri: Boluspor, Vukadinovic ve Matic Fink Renklerine Bağladı

Boluspor, Vukadinovic ve Matic Fink Renklerine Bağladı

13 dakika önce

- Boluspor, Vukadinovic ve Matic Fink renklerine bağladıBOLU - Boluspor, transferin son gününde anlaştığı Vukadin Vukadinovic ve Matic Fink'le sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Boluspor, Vukadinovic ve Matic Fink Renklerine Bağladı, System.String[]
- Boluspor, Vukadinovic ve Matic Fink renklerine bağladı

BOLU - Boluspor, transferin son gününde anlaştığı Vukadin Vukadinovic ve Matic Fink'le sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan Matic Fink ve Sparta Prag takımından Vukadin Vukadinovic'i kadrosuna kattı. Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreninde iki oyuncuyla sezon sonuna kadar imza atıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkcı, "Dün akşam itibariyle transfer sona erdi. 3 futbolcumuz ile yollarımızı ayırdık. Berkay Dabanlı, İsmail Haktan Odabaşı ve Uğur Akdemir. İhtiyacımız olan mevkiler için Sakaryaspor'dan stoper Burak Bekaroğlu, sağ bek ve sol bek oynayan daha önce Çaykur Rizespor'dan tanıdığımız Matic Fink ve Sparta Prag takımından Vukadin Vukadinovic'i kadromuza kattık. Bu transferler Bolusporumuza hayırlı olsun" dedi.
Boluspor'a geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen oyuncular, ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirten Vukadin Vukadinovic, "Burada olduğum için çok mutluyum. Eski kulübümden Semih Kaya çok iyi bir arkadaşımdır. Gelmeden önce onunla görüştüm. Çok iyi referanslar, çok güzel şeyler duydum. Burada bulunduğum için çok pozitif duygular içerisindeyim. Elimden gelen katkıyı takıma vermek istiyorum. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Karaçayır Mahallesi, Sparta Prag, Çaykur Rizespor, Boluspor, Spor
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