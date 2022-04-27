Boluspor yeni başkanını seçmek için toplanıyor - Son Dakika
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Boluspor yeni başkanını seçmek için toplanıyor

27.04.2022 19:27
Boluspor yeni başkanını seçmek için toplanıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Başkanı Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesine tepki göstererek, "Ben taahhüt ettiklerimin fazlasını yaptım. Bu akşam yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplantı yapacağım. Boluspor başkansız kalmaz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Başkanı Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesine tepki göstererek, "Ben taahhüt ettiklerimin fazlasını yaptım. Bu akşam yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplantı yapacağım. Boluspor başkansız kalmaz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın istifa etmesine tepki gösterdi. Abat'ın yaptığı istifa açıklamasının ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan Özcan, "Boluspor kimsenin şahsi takımı değil. Boluspor'un sahibi tüm Bolu halkıdır. Boluspor'un sahibi, Boluspor'un yıllarca çilesini çekmiş, kötü günlerinde hiçbir zaman sırtını dönüp gitmemiş şanlı Boluspor taraftarıdır. Dolayısıyla hiçbir zaman bu takım sahipsiz kalmaz" dedi.

"YÖNETİM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Başkan Özcan, kırmızı-beyazlı takımın yönetim kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Bu takım ligde kalmak için terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Şu anda bir yönetim kriziyle karşı karşıyayız. Kaybedecek beş dakikamız bile yok. O yüzden ben belediye başkanı olarak Boluspor Yönetim Kurulu üyelerini Boluspor tesislerinde derhal istişare yapmak üzere toplantıya davet ettim. Bu akşam 20.30'da iftardan sonra toplantımızı gerçekleştireceğiz. Gelinen noktada ben yönetim kurulu üyelerinin başkan gibi bu zor günlerde çekip gideceğini düşünmüyorum. Bu son 4 maçı idare edecek ve kulübün başarılı olabilmesi için elinden geleni yapacak bir başkan seçecek. Biz de bütün Bolu halkı olarak, Bolu Belediye Başkanı olarak, ilimizin sayın valisi, ilimizde siyaset yapan seçilmiş yöneticiler, ilimizdeki bürokratlarımız hiç kuşku duymuyorum ki üzerine düşeni yapacaklar. Bu Bolu'ya olan borcumuz" diye konuştu.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN FAZLASINI BOLUSPOR KASASINA KOYDUK"

Abdullah Abat'ın istifa açıklamasında taahhütlerin yerine gelmediğini söylemesine tepki gösteren Özcan, "Başkan yola çıkarken ekonomik olarak desteklenmesi için her şeyi yapacağız dedik. Kulüp isim hakkı olmadan yoluna devam ediyordu. En büyük sanayi kuruluşlarından birisi bizim ricamız üzerine isim sponsoru oldu. Gölcük'ün gelirini Boluspor'a verdik. Sponsorları, iş adamları, firmaları tek tek ziyaret ettik. Herkesin maddi desteğini aldık. Bırakın verdiğimiz taahhütleri yerine getirmemeyi verdiğimiz sözlerin fazlasını Boluspor'un kasasına girmesini sağladık" dedi.

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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