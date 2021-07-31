Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdüren kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Reha Erginer gözetiminde antrenman yaptı. Isınma koşusuyla antrenmana başlayan Bolu ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı dayanıklılık ve mobilizasyon çalışmasıyla tamamladı.

Son Dakika

Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır

28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi

Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi

Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya

Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen alanlar, "Afet Bölgesi" ilan edildi

Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi

Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak

Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı