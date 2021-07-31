TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdüren kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Reha Erginer gözetiminde antrenman yaptı.
Isınma koşusuyla antrenmana başlayan Bolu ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı dayanıklılık ve mobilizasyon çalışmasıyla tamamladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor