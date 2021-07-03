Boluspor, yeni sezon için Aykut Demir'i kadrosunda düşünmüyor

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, geride kalan sezon kadroda bulunan deneyimli futbolcu Aykut Demir'in kulübün yeni sezon planlamasında yer almadığını bildirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, geride kalan sezon kadroda bulunan deneyimli futbolcu Aykut Demir'in kulübün yeni sezon planlamasında yer almadığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Aykut Demir'in Boluspor'a transferiyle ilgili bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Aykut Demir, kulübümüzün yeni sezon planlamasında yer almamaktadır." ifadesine yer verildi.

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