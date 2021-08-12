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Boluspor yeni sezonda iç saha fobisini yenip başarılı olmak istiyor - Son Dakika

Boluspor yeni sezonda iç saha fobisini yenip başarılı olmak istiyor

12.08.2021 11:06
Boluspor yeni sezonda iç saha fobisini yenip başarılı olmak istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, başarılı olmak için bu sezon iç saha fobilerini yenerek hem savunma hem de hücum anlamında iyi bir futbol izletmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, başarılı olmak için bu sezon iç saha fobilerini yenerek hem savunma hem de hücum anlamında iyi bir futbol izletmek istediklerini söyledi.

Erginer, kulüp tesislerinde 2021-2022 sezonu öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Erginer, yaptıkları transferlere de dikkati çekerek, "Hocalar için transferler çok önemli. Ne kadar önce olursa, bizim için o kadar iyi. Takımın bütünleşmesi, birlik ve beraberlik içerisinde, bütün olarak antrenman yapması çok önemli. Transfer döneminin bitimine kadar gelecek ve gidecek oyuncular olabilir. Transferin ucu bizim için açık. Geçen seneki kadrodan çok fazla oyuncuyla yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

Erginer, yeni transferlerin takıma uyum sağlamasının takımın geleceği noktayı belirleyeceğini vurguladı.

Geçen seneki ligin bu seneye göre biraz daha kolay olduğunu düşündüğünü aktaran Erginer, "Bu sene oynayacağımız lig, son 10 yılın en zor ligi olacak. Oldukça zevkli, çekişmeli bir lig olacağını düşünüyorum. Her takımın her takımı yenebileceği, sürpriz sonuçların çıkabileceği bir lig." dedi.

"Biz de bu ligde varız"

Erginer, Süper Lig'den 4 ciddi takımın TFF 1. Lig'e geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra geçmiş yıllarda alt ligde bu lige çıkan takımlar çok fazla güçlü değildi. En azından mali anlamda ve yatırım anlamında. Bu sene alttan gelen takımlar da yatırım ve mali anlamda çok güçlü. Mali anlamda Süper Lig'den gelen takımları aratmayacak takımlar çıktı. Tabii baktığımızda bu bir yarış. Bu yarışta belirleyici ne kadrolar, ne de paralar.

Harcanan paralar tabii ki çok önemli bir faktör ama başarıyla yüzde 100 doğru orantılı mı derseniz, değil. Çok fazla bütçeler ayırıp başarılı olamayan takım örnekleri çok fazla. Süper Lig'den çok ciddi kadrolarla bu lige düşen ve sıkıntılar yaşayan takımlar var. Bu ligin dinamikleri farklı çalışıyor. Bu ligin dinamiklerini çok iyi biliyoruz. Biz de bu ligde varız."

Lige Balıkesirspor deplasmanıyla başlayacaklarını hatırlatan Erginer, "Sonra bay takımız. Deplasmandaki Tuzlaspor maçından sonra milli maç arası var. Bundan sonra yeni gelen oyuncular dahil herkesi kullanmaya başlayacağız. Fiziksel olarak çok fazla farklılıklar kalmaz." dedi.

"İyi bir Boluspor izletmemiz lazım"

Erginer, yeni sezon hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"Temel olarak öncelikle iç saha fobimizi bitireceğiz. Bir şeyler bekliyor ve başarılı olmak istiyorsak, oyunun tek tarafını oynamak kesinlikle yetmez, yetmiyor da zaten. Onun için hem savunma hem de hücum anlamında iyi bir Boluspor izletmemiz lazım. Oyun istikrarıyla beraber skorda da istikrar yakalamak istiyoruz. Bu ligde başarılı olmak istiyorsanız, bu istikrarı yakalamanız şart."

Erginer, Boluspor için her senenin bir umut olduğunu, lige çıkabilmek için doğru planlama ve organizasyonun şart olduğunu vurguladı.

Boş statlarda oynamaktan sıkıldıklarını, taraftarı çok özlediklerini dile getiren Erginer, herkesi maçlara beklediklerini söyledi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boluspor yeni sezonda iç saha fobisini yenip başarılı olmak istiyor - Son Dakika Spor


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