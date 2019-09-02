Boluspor, yusuf mert tunç'u kiraladı
5 saat önce
TFF Birinci Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'den Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
TFF Birinci Lig ekiplerinden Boluspor
, Fenerbahçe
'den Yusuf Mert
Tunç'u bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Boluspor kadrosunu güçlendirdi. Bolu ekibi, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Allahyar'ı İstanbulspor'a kiraladı Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi! Galatasaray, Kolarov için devreye girdi! Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu!