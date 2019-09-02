Son Dakika Haberleri: Boluspor, yusuf mert tunç'u kiraladı
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Boluspor, yusuf mert tunç'u kiraladı

5 saat önce

TFF Birinci Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'den Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Boluspor, yusuf mert tunç'u kiraladı, System.String[]
TFF Birinci Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'den Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Boluspor kadrosunu güçlendirdi. Bolu ekibi, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Mert, Fenerbahçe, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
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