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Bolusporlu oyunculara korona virüs testi yapıldı
7 saat önce
Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, liglerin başlama tarihinin açıklanmasının ardından Bolu'ya gelen oyuncularına korona virüs testi yaptırıldığını söyledi.
Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, liglerin başlama tarihinin açıklanmasının ardından Bolu'ya gelen oyuncularına korona virüs testi yaptırıldığını söyledi.
Türkiye'de korona virüs salgını sonrasında liglere verilen aranın 12-13-14 Haziran tarihlerinde yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Boluspor Kulübü hazırlıklara başladı. Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerindeki oyuncuların odalarında ve sosyal alanlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Futbolcuların hazırlık çalışmaları için tamamının Bolu'ya geldiğini söyleyen Çarıkcı, "Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından oyuncularımıza korona virüs testi yapıldı. Yapılan testlerin sonuçlarını bekliyoruz. Tesislerimizde çalışanlar ve oyuncularımız korona virüs tedbirlerine uygun şekilde yapılan planlama çerçevesinde hareket ediyor. Hazırlıklarımızı da eskiden olduğu gibi yine kendi tesislerimizde yapacağız" dedi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:08 Kaynak: İHA
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