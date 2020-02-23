Bolusporlu taraftarlarla, kutlama yapan Galatasaraylılar arasında kavga çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bolusporlu taraftarlarla, kutlama yapan Galatasaraylılar arasında kavga çıktı - Son Dakika Spor

Bolusporlu taraftarlarla, kutlama yapan Galatasaraylılar arasında kavga çıktı

6 saat önce

BOLU'da, Fenerbahçe -Galatasaray derbisinin ardından, galibiyeti kutlamak için sokağa çıkan Galatasaray taraftarları ile Boluspor taraftarları arasında kavga çıktı.

Bolusporlu taraftarlarla, kutlama yapan Galatasaraylılar arasında kavga çıktı, System.String[]

BOLU'da, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından, galibiyeti kutlamak için sokağa çıkan Galatasaray taraftarları ile Boluspor taraftarları arasında kavga çıktı. Polis, kavgaya biber gazı ve cop ile müdahale etti.

Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyet almasıyla birlikte Bolu'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar kutlama yapmak için kentin sokaklarına çıktı. Aynı saatte oynanan maçta Boluspor da deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. TFF 1. Ligin son sırasında yer alan Boluspor'un taraftarları, Galatasaraylıların kutlama yapmasına karşı çıktı. Bolusporlular, şehrin takımı düşme hattındayken kutlama yapan Galatasaraylılara tepki gösterdi. Bolusporlu taraftarlar "Bolu'nun sahibi her zaman biziz" sloganları ile İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinde yürüdü. 2 taraftar grubu arasında önce Cumhuriyet Caddesi'nde daha sonra da İzzet Baysal Caddesi'nde kavga çıktı.

Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve cop kullanarak müdahale etti. Taraftarlar polisin müdahalesi sonrası kaçarak dağıldı. Kentin en işlek caddesinde önlem alan polis, herhangi bir kavga olayı yaşanmaması için kutlama yapılmasına izin vermedi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:21 Kaynak: DHA
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