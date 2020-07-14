Bolvadin 'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri başladı - Son Dakika

Bolvadin Kaymakamı İbrahim Öztürk , şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı mevlit programının ardından şehir merkezi Çınar Altı Parkında "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin Çarşı Camii'nde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 şehit için mevlit okutuldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin ilk gününde mevlit okutularak fotoğraf sergisi açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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