Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de 19 Adrese Baskın Düzenlendi

Bolvadin'de 19 Adrese Baskın Düzenlendi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 19 adrese yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Bolvadin'de 19 Adrese Baskın Düzenlendi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 19 adrese yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; hırsızlık, yaralama ve narkotik suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda şahısların evlerinde ve bulunabileceği yerlerde toplam 19 adrese yapılan uygulamada 4 şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

Afyon, Bolvadin, 3. Sayfa
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