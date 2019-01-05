Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de 2 Yıl Aradan Sonra Gelen Kar Sevinçle Karşılandı

Bolvadin'de 2 Yıl Aradan Sonra Gelen Kar Sevinçle Karşılandı

55 dakika önce

Bolvadin'de 2 yıl aradan sonra gelen kar sevinçle karşılandıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 yıl aradan sonra gelen yoğun kar yağışı sevinçle karşılandı.

Bolvadin'de 2 yıl aradan sonra gelen kar sevinçle karşılandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 yıl aradan sonra gelen yoğun kar yağışı sevinçle karşılandı.
Kentte dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, kent merkezine iki yıl gibi uzun bir aradan sonra yağan kar sevinçle karşılandı. Bolvadin Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Uzuner, 2 aradan sonra kadim kent Bolvadin'de kar yağmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "İlçemizde iki yıldır özlemle beklenen rahmet, bereket hepimizi sevindirdi ve özellikle çocukları mutlu etti. Rahmet ve bereketini eksik etmeyen Allah'a şükrediyorum" dedi.
Çarşı esnaflarından Turan Taktak ise "İlçemizde yaklaşık 2 senedir yağış göremiyorduk. Bu gün kar yağışı oldu. Allah arkasını getirsin inşallah, hepimiz kar yağışı nedeniyle çok sevinçliyiz" dedi.
Öte yandan hava sıcaklığının gündüz eksi 2 ile gece ise eksi 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla dört gün daha devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Bolvadin, Yerel
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