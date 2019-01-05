Bolvadin'de 2 Yıl Aradan Sonra Yağan Kar Sevinçle Karşılandı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki yıl aradan sonra yağan yoğun kar yağışı sevinçle karşılandı.
Afyonkarahisar
'ın Bolvadin
ilçesinde iki yıl aradan sonra yağan yoğun kar yağışı sevinçle karşılandı.
Kentte dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, kent merkezine iki yıl gibi uzun bir aradan sonra yağan kar sevinçle karşılandı. Bolvadin Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Uzuner, 2 aradan sonra kadim kent Bolvadin'de kar yağmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "İlçemizde iki yıldır özlemle beklenen rahmet, bereket hepimizi sevindirdi ve özellikle çocukları mutlu etti. Rahmet ve bereketini eksik etmeyen Allaha şükrediyorum" dedi.
Çarşı esnaflarından Turan Taktak ise "İlçemizde yaklaşık 2 senedir yağış göremiyorduk. Bu gün kar yağışı oldu. Allah arkasını getirsin inşallah, hepimiz kar yağışı nedeniyle çok sevinçliyiz" dedi.
Öte yandan hava sıcaklığının gündüz eksi 2 ile gece ise eksi 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla dört gün daha devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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