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Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı - Son Dakika

Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

11.12.2021 08:56
Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 75 araç kontrol edildi, 400 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 75 araç kontrol edildi, 400 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Bolvadin'de 15 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında,400 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından Etem Kelekçi, Yenice, Konak ve Kırkgöz Mahallelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. Dron destekli asayiş uygulamasında cafeler ve umuma açık alanlar denetlendi. 75 araç kontrol edildi, 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı
Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı
Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

Genel Bilgi Tarama, Hisarcık, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı - Son Dakika
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