Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de bir Osmanlı geleneği 'Amin Alayı'
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Bolvadin'de bir Osmanlı geleneği 'Amin Alayı'

27 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Müftülüğüne bağlı Kadriye Kız Kur'an Kursu tarafından "amin alayı" töreni düzenlendi.

Bolvadin'de bir Osmanlı geleneği 'Amin Alayı', System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Müftülüğüne bağlı Kadriye Kız Kur'an Kursu tarafından "amin alayı" töreni düzenlendi.

Carşı Camii bahçesinde gerçekleşen törene 4-6 yaş arası yaz kur'an kursuna başlayan öğrenciler ve kur'an kursu öğretmenleri katıldı. Bir Osmanlı geleneği olan 'amin alayı', Osmanlı döneminde birinci sınıfa başlayacak öğrenciler 4-6 yaş arasındaki çocuklarının amin alayı töreni ile eğitim ve öğretime başladığı bildirildi. Programda Kur'anı Kerimden bir Aşir okunurken, Şeyh Edebali'nin ve Akşemseddin'in duaları okundu. Okunan dualara çocuklar hep birlikte amin dedi.

Programın sonunda çocukların cadde üzerindeki yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:08 Kaynak: İHA
Afyon, Bolvadin, Güncel
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