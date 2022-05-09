Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu

09.05.2022 07:22

Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu İlçe çarşısında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezindeki çarşıda çıkan yangında 15'e yakın dükkan alevlere teslim oldu.

Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu

İlçe çarşısında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe merkezindeki çarşıda çıkan yangında 15'e yakın dükkan alevlere teslim oldu. Yanan dükkanlar arasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde ise patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri alevlere teslim oldu. Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika
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