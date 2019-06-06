Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de doğalgaz firmasından açıklama geldi
Son Dakika Güncel Haber

Bolvadin'de doğalgaz firmasından açıklama geldi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz gün yayılan gaz kokusu paniğe neden olmuştu.

Bolvadin'de doğalgaz firmasından açıklama geldi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz gün yayılan gaz kokusu paniğe neden olmuştu. Çıkan haberler üzerine Aksa Doğalgaz firması tarafından bir açıklama yapıldı.

Doğalgaz firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bolvadin'de bayram nedeni ile doğalgaz tüketiminin az olması sebebiyle doğalgaz içerisindeki koku miktarı yükselmiştir. Ocak ve kombi çalışması esnasında oluşan kokunun hissedilmesi durumunda evinizin tüm havalandırmalarını açmasını rica ederiz. En kısa sürede problem giderilecektir."

Yoğun gaz kokusundan rahatsız olan ilçe halkı ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 18:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de doğalgaz firmasından açıklama geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]