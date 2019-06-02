Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de 'Düğüne Silahla Değil, Kaşıkla Gel' kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

Bolvadin'de 'Düğüne Silahla Değil, Kaşıkla Gel' kampanyası

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Düğüne Silahla Değil, Kaşıkla Gel" kampanyası başlatıldı.

Bolvadin'de 'Düğüne Silahla Değil, Kaşıkla Gel' kampanyası, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Düğüne Silahla Değil, Kaşıkla Gel" kampanyası başlatıldı.

Yaz sezonunun başlaması, Ramazan Bayramından sonra açılacak olan düğün sezonu öncesinde yapılacak düğünlerde silah atılmaması için çeşitli kampanyalar başlatan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü düğünlerde silah atanların sivil polisler tarafından tespit edilip, gerekli işlemlerin başlatılacağını belirtti. Düğünde silah atanlara kesinlikle göz açtırılmayacağı belirtilirken şimdiden ilgi çeken "Düğüne silahla değil kaşıkla gel" kampanyasına vatandaşların katkısının çok önemli olduğu, düğünlerde silah atılmaması için daha duyarlı davranmaları polise yardımcı olmaları bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Afyon, Emniyet Müdürlüğü, Bolvadin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Küfür etmeyin' diye uyardı, canından oldu Kızından boşanan damadını vurup aynı silahla intihar etti Bursa'da suç makinesi tornavidayla polislere saldırdı! Irak'ın ithalatı durdurması yumurta fiyatını düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:36:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de 'Düğüne Silahla Değil, Kaşıkla Gel' kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]