Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi - Son Dakika
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Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi

30.04.2022 11:46
Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bayram tedbirlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri trafikte radar uygulaması yaptı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bayram tedbirlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri trafikte radar uygulaması yaptı.

Bolvadin ilçe merkezinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından radarla hız kontrolü yapıldı. Şehir merkezindeki hız sınırı olan 55 kilometreyi aşan sürücülere para cezası kesildi. Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri denetimi de yapıldı. Yaklaşık 1 saat yapılan uygulamada 9 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 160 TL idari para cezası kesildi. Radara takılan sürücüler ise uygulamayı memnun bulduklarını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Jandarma, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi - Son Dakika
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