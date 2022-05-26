Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi - Son Dakika
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Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi

26.05.2022 14:09
Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik denetimleri çerçvesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından hız denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik denetimleri çerçvesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından hız denetim yapıldı.

Bolvadin ilçesinde polis ve jandarma ekipleri radar uygulaması yaptı. Bolvadin ilçe merkezinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından radarla hız kontrolü yapıldı. Şehir merkezindeki hız sınırı olan 55 kilometreyi aşan sürücülere para cezası kesildi. Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri denetimi de yapıldı. Yaklaşık 1 saat yapılan uygulamada 8 araç sürücüsüne toplamda 3 bin 877 TL idari para cezası kesildi. Radara giren sürücüler ise uygulamayı memnun bulduklarını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi
Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Para Cezası, Karahisar, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi - Son Dakika


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