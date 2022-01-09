Kaymakamın ihtiyaç sahiplerine hassasiyeti herkesi duygulandırdı - Son Dakika

Kaymakamın ihtiyaç sahiplerine hassasiyeti herkesi duygulandırdı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçedeki yardıma muhtaç kişilerin evlerine gece geç saatlerde erzak bırakmaya başladı. Kaymakam Bolat'ın erzakları vatandaşların çevresine rencide olmaması için gece geç saatlerde bıraktığı ortaya çıktı.

Bolvadin ilçesinde bir süredir geceleri yardıma muhtaç kişilerin evlerine erzak bırakan kişinin kim olduğu merak konusu olurken, erzak bırakan kişinin dün gece Kaymakam Bolat olduğu ortaya çıktı. Kaymakam Bolat'ın yaklaşık 2 haftadan bu yana şoförü ile birlikte aracı ile yardıma muhtaç kişilerin adreslerine gece geç saatlerde gittiği ve erzakları bıraktıktan sonra kapıları çalıp ev sahiplerine uyandırdıktan sonra gittiği ortaya çıktı. Erzak bırakan kişinin kim olduğu bir süredir ilçede merak konusu olurken, Kaymakam Bolat dün gece mahalleliye erzak bırakırken yakalandı. Herhangi bir açıklama yapmayan Kaymakam Bolat'ın aracının bagajından çıkardığı erzak poşetini şoförü ile birlikte vatandaşların evlerine taşıması dikkatlerden kaçmadı.