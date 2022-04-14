Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

14.04.2022 13:40
Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Refiki Burak Yaylacı, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan Kaymakam Bolat, "İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler layık olmak için var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Taner BOLAT, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı - Son Dakika


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