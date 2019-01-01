Bolvadin'de 'Hafızlık ve Ezan Okuma' Yarışması

Afyonkarahisar il ve ilçeler arası 'Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması' Bolvadin ilçesinde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar il ve ilçeler arası 'Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması' Bolvadin ilçesinde gerçekleştirildi.



Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce organize edilen il ve ilçe Anadolu imam hatip liseleri arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" ve "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" ilçe merkez çarşı camisinde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Toplam 21 okulun katılması beklenen yarışmalara hava şartları nedeniyle 3 okul katılamadı. 18 okulun katıldığı yarışmalarda, ezan okuma yarışması sonucunda Afyon merkez Anadolu imam hatip lisesinden İbrahim Özdemir birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ahmet Sefa Arslan ikinci, Şuhut Anadolu İmam Hatip lisesinden Bekir Işık ise üçüncü oldu. Hafızlık yarışmasına ise 7 okul katılırken, birinci Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet Güler, ikinci Şuhut Anadolu Lisesinden Emre Yazar, üçüncü ise Afyon Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Zengin oldu.



Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışmasında dereceye girenlere ve diğer yarışmacılara altın, para ve hediye ödülleri Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

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