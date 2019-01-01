Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de 'Hafızlık ve Ezan Okuma' Yarışması

Bolvadin'de 'Hafızlık ve Ezan Okuma' Yarışması

1 saat önce

Bolvadin'de 'Hafızlık ve Ezan Okuma' yarışmasıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar il ve ilçeler arası 'Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması' Bolvadin ilçesinde gerçekleştirildi.

Bolvadin'de 'Hafızlık ve Ezan Okuma' yarışması

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar il ve ilçeler arası 'Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması' Bolvadin ilçesinde gerçekleştirildi.
Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce organize edilen il ve ilçe Anadolu imam hatip liseleri arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" ve "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" ilçe merkez çarşı camisinde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Toplam 21 okulun katılması beklenen yarışmalara hava şartları nedeniyle 3 okul katılamadı. 18 okulun katıldığı yarışmalarda, ezan okuma yarışması sonucunda Afyon merkez Anadolu imam hatip lisesinden İbrahim Özdemir birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ahmet Sefa Arslan ikinci, Şuhut Anadolu İmam Hatip lisesinden Bekir Işık ise üçüncü oldu. Hafızlık yarışmasına ise 7 okul katılırken, birinci Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet Güler, ikinci Şuhut Anadolu Lisesinden Emre Yazar, üçüncü ise Afyon Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Zengin oldu.
Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışmasında dereceye girenlere ve diğer yarışmacılara altın, para ve hediye ödülleri Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Bolvadin, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Filistin'de Ezanı Duyan Hakem, Maça Ara Verdi Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti

AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi Zeynep Alkan, Yatak Fotoğrafıyla Büyüledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 19:21:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de 'Hafızlık ve Ezan Okuma' Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]