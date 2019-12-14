Bolvadin de 'Huzur Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 'Huzur Güvenlik Toplantısı' düzenlendi.



Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Müslümana mahallesinde bir kıraathane düzenlenen huzur güvenlik toplantısında mahalle sakinleri ile ilçedeki kurum müdürlerinin sorumlu bulunduğu müdürlüklerini ilgilendiren konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



İlçede güvenlikle ilgili mahallelerde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı mahalle sakinlerinin nasıl önlem alacakları İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan tarafından anlatıldı. Mahalle sakinlerine trafik kazalarının azaltılması yönünde bilgilerde veren Gürfidan, elektrikli bisiklet, motosiklet ve diğer araç kullanıcılarına yönelik trafik kurallarına uyum hakkında da bilgiler verirken, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının zararlarına yönelik mahalle gençlerine ve sakinlerini her fırsatta bilgilendirmek için toplantıların tekrarlanacağını belirti. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toplantıların devam etmesini istediklerini belirten mahalle sakinleri yetkililere teşekkür etti.



Toplantıya, Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mutlu İnce, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, İlçe Tarım Müdürü İsmail Yiğit, daire müdürleri, Müslümana, Karabağlar, Kale ve Bağlar Üstü mahallesi muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR