Bolvadin'de huzur ve asayiş için gece devriyeleri arttırıldı - Son Dakika
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Bolvadin'de huzur ve asayiş için gece devriyeleri arttırıldı

20.04.2022 10:45
Bolvadin'de huzur ve asayiş için gece devriyeleri arttırıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri mahalle ve çarşı bekçileri ile geceleri de ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yoğun bir mesai harcarken, ekipler ilçede özellikle geceleri devriyeleri arttırdı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri mahalle ve çarşı bekçileri ile geceleri de ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yoğun bir mesai harcarken, ekipler ilçede özellikle geceleri devriyeleri arttırdı.

Bolvadin'de geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çarşı ve mahallelerin kontrol altına alınması amacıyla görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri ile gece sabaha kadar sokak sokak, cadde cadde devriye gezerek yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler ve polisler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanlıkları, parkları ve hemen her yeri gezerek huzur ve asayişin sağlanması için sürekli devriye geziyor. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de huzur ve asayiş için gece devriyeleri arttırıldı
Bolvadin'de huzur ve asayiş için gece devriyeleri arttırıldı

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Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de huzur ve asayiş için gece devriyeleri arttırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolvadin'de huzur ve asayiş için gece devriyeleri arttırıldı - Son Dakika
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