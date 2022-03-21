Bolvadin'de huzur ve asayiş uygulaması - Son Dakika
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Bolvadin'de huzur ve asayiş uygulaması

21.03.2022 09:09
Bolvadin'de huzur ve asayiş uygulaması

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Bolvadin 'de 15 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, 30 araç ve 85 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürülüğü ve Trafik Denetleme Şube Ekiplerinin destekleriyle Etem Kelekçi, Yenice Mahallesi, Konak Mahallesi ve Kırkgöz mahallesinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. Asayiş uygulamasında 25 araç kontrol edildi, 60 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de huzur ve asayiş uygulaması
Bolvadin'de huzur ve asayiş uygulaması

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Karahisar, Hisarcık, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de huzur ve asayiş uygulaması - Son Dakika


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