Bolvadin'de işçi servisleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de işçi servisleri denetlendi - Son Dakika

Bolvadin'de işçi servisleri denetlendi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerini denetledi.

Bolvadin'de işçi servisleri denetlendi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerini denetledi.


Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve fazla yolcu alarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan servisleri belirlemek için uygulama yaptı. Kontrollerin, işçilerin güvenli bir şekilde taşınması için yapıldığı bildirildi. Kontrollerde ayrıca, araçların kış lastikleri, dış ışık donanımları, yetki belgeleri, muayene ve sigortaları ile sürücülerin ehliyet ve SRC belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen 2 araca trafik cezası uygulandığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Bolvadin, Afyon, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
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