Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de Kartpostallık Görüntü

Bolvadin'de Kartpostallık Görüntü

44 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Bolvadin'de Kartpostallık Görüntü, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı, ilçeyi adeta beyaz örtüye bürürken, Bolvadin'de renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının etkisiyle bölgenin önemli mesire yeri olan Horan Parkında kartpostallık görüntüler oluşması üzerine gençler fotoğraf çekmek için parka akın ederek en güzel kareleri çekebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:41 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Kar, Bolvadin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi CHP, Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan'ın Görüntüsüyle Tanıttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:25:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de Kartpostallık Görüntü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]