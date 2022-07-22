Yaralılar ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Büyük maddi hasarın oluştuğu kazada, araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bolvadin- Çay karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Ş.K.'nin kullandığı CG 787 RT yabancı plakalı ciple H.S.'nin kullandığı 1 PXT 696 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri taklalar atarak refüje savruldu. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BOLVADİN'DE KAZA 3 YARALI - Son Dakika

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