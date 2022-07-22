BOLVADİN'DE KAZA 3 YARALI - Son Dakika
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BOLVADİN'DE KAZA 3 YARALI

22.07.2022 14:50

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bolvadin- Çay karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Ş.K.'nin kullandığı CG 787 RT yabancı plakalı ciple H.S.'nin kullandığı 1 PXT 696 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri taklalar atarak refüje savruldu. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Büyük maddi hasarın oluştuğu kazada, araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOLVADİN'DE KAZA 3 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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