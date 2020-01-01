Bolvadin'de korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de korkutan yangın - Son Dakika

Bolvadin'de korkutan yangın

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 35 iş yerinin bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın esnafı korkuttu.

Bolvadin'de korkutan yangın, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 35 iş yerinin bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın esnafı korkuttu.


Bolvadin ilçesinde 35 iş yerinin bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören esnaf, durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangının yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınmasının ardından esnaf rahat bir nefes alırken, çıkış nedeninin yapılan incelemeler sonrasında belli olacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu

Son Dakika Haberleri
19:37 5 termik santral tamamen, 1 termik santral ise kısmi olarak kapatılıyor - Son Dakika Haber
19:37 Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar - Son Dakika Haber
19:22 TEPAV: Türkiye'nin AB üyeliğine destek büyük, inanç az - Son Dakika Haber
19:16 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik... - Son Dakika Haber
19:14 Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika Haber
18:49 Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız - Son Dakika Haber
18:14 Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 19:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolvadin'de korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]