Bolvadin'de korkutan yangın - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 35 iş yerinin bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın esnafı korkuttu.



Bolvadin ilçesinde 35 iş yerinin bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören esnaf, durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangının yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınmasının ardından esnaf rahat bir nefes alırken, çıkış nedeninin yapılan incelemeler sonrasında belli olacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR