Bolvadin'de kurallara uyulmayan düğün için ceza kesildi - Son Dakika

Bolvadin'de normalleşmeyle birlikte bir çiftin düğününde gerekli kurallara uyulmadığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan düğünler, 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, bir düğünde kurallara uyulmadığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

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